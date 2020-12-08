ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

США включили Россию в "специальный" список из-за нарушения религиозны свобод

Автор: Даша Харченко

Власти США включили Россию в специальный "список наблюдения" стран, которые нарушают религиозные свободы. Всего в список нарушителей попали десять стран.

Об этом сообщил государственный секретарь США Майк Помпео.

В список нарушителей вошли Китай, Иран, Северная Корея, Саудовская Аравия, Бирма, Эритрея, Нигерия, Пакистан, Таджикистан и Туркменистан. Эти страны "вызывают особую озабоченность" из-за систематического нарушения религиозных свобод.

В "список наблюдения" вошли Россия, Коморские Острова, Куба и Никарагуа. Правительства этих стран "участвовали или терпимо относились к серьезным нарушениям религиозных свобод".

Ранее представительство Украины в ООН заявило, что Российская Федерация осуществляет широкую информационную пропаганду для разжигания ненависти к религиозным, этническим и социальным группам в оккупированном Крыму. Десятки людей лишены свободы в Крыму за свои религиозные убеждения.

Также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал религиозных лидеров помочь правительствам в продвижении карантинных мер, рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения для преодоления пандемии коронавируса.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская Федерациярелигия