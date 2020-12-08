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США включили Росію в "спеціальний" список через порушення релігійних свобод

Росія, Вівторок 08 грудня 2020 03:11
США включили Росію в "спеціальний" список через порушення релігійних свобод
Фото: хрест (pexels)
Автор: Даша Харченко

Влада США включила Росію в спеціальний "список спостереження" країн, які порушують релігійні свободи. Всього в список порушників потрапили десять країн.

Про це повідомив державний секретар США Майк Помпео.

У список порушників увійшли Китай, Іран, Північна Корея, Саудівська Аравія, Бірма, Еритрея, Нігерія, Пакистан, Таджикистан і Туркменістан. Ці країни "викликають особливу занепокоєність" через систематичне порушення релігійних свобод.

В "список спостереження" увійшли Росія, Коморські Острови, Куба і Нікарагуа. Уряди цих країн "брали участь або терпимо ставилися до серйозних порушень релігійних свобод".

Раніше представництво України в ООН заявило, що Російська Федерація здійснює широку інформаційну пропаганду для розпалювання ненависті до релігійних, етнічних і соціальних груп в окупованому Криму. Десятки людей позбавлені волі в Криму за свої релігійні переконання.

Також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав релігійних лідерів допомогти урядам у просуванні карантинних заходів, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я для подолання пандемії коронавірусу.

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