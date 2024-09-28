США вивчають план перемоги України і розглядають "додаткові дії", - Блінкен

Блінкен на пресконференції у Нью-Йорку 27 вересня заявив, що США збільшили допомогу Україні, оголосивши про пакет допомоги вартістю понад 8 млрд доларів.

"Ми зробили важливі кроки, щоб підтримати народ України, який продовжує захищатися від російської агресії, що триває, і продовжує відстоювати свій суверенітет і незалежність, своє право вирішувати своє власне майбутнє", - сказав він.

Держсекретар зазначив, що США вивчають план перемоги України. На питання про те, чи отримає Україна дозвіл на використання західної зброї для ударів вглиб Росії, Блінкен відповів, що адміністрація та партнери тепер вивчають подробиці цього плану і, за потреби, розглядають "додаткові дії", щоб допомогти українцям досягти перемоги.

"Ми дуже ретельно це вивчаємо, включно з тим, що ми або інші партнери України повинні були б зробити, - якщо потрібно, - додаткові дії, щоб допомогти їм досягти цього успіху", - додав Блінкен.