США вивчають план перемоги України і розглядають "додаткові дії", - Блінкен

США вивчають план перемоги України, який Джо Байдену представив Володимир Зеленський. Також США розглядають "додаткові дії" за потреби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного секретаря США Ентоні Блінкена, якого цитує "Голос Америки".
Блінкен на пресконференції у Нью-Йорку 27 вересня заявив, що США збільшили допомогу Україні, оголосивши про пакет допомоги вартістю понад 8 млрд доларів.
"Ми зробили важливі кроки, щоб підтримати народ України, який продовжує захищатися від російської агресії, що триває, і продовжує відстоювати свій суверенітет і незалежність, своє право вирішувати своє власне майбутнє", - сказав він.
Держсекретар зазначив, що США вивчають план перемоги України. На питання про те, чи отримає Україна дозвіл на використання західної зброї для ударів вглиб Росії, Блінкен відповів, що адміністрація та партнери тепер вивчають подробиці цього плану і, за потреби, розглядають "додаткові дії", щоб допомогти українцям досягти перемоги.
"Ми дуже ретельно це вивчаємо, включно з тим, що ми або інші партнери України повинні були б зробити, - якщо потрібно, - додаткові дії, щоб допомогти їм досягти цього успіху", - додав Блінкен.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розробляє план перемоги у війні з Росією. ЗМІ публікували можливі деталі українського плану.
Зеленський під час візиту до США представив план президенту Джо Байдену та кандидатам у президенти - Камалі Гарріс та Дональду Трампу.
Детальніше про візит Зеленського до США та його результати - у матеріалі РБК-Україна.
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