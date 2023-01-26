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США висунули умову Туреччині щодо продажу винищувачів F-16

Фото: Вікторія Нуланд, заступник держсекретаря США (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Адміністрація президента США Джо Байдена доносила до Туреччини умов по продажу винищувачів F-16. Мова йде про схвалення Анкарою заявок на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд під час слухань у Конгресі.

"Ми саме про це говорили нашим турецьким союзникам. Конгрес, ймовірно, ставитиметься до продажу F-16 Анкарі набагато прихильніше після ратифікації Туреччиною документів про вступ Фінляндії та Швеції в НАТО", - заявила Нуланд.

Нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Швеції не варто більше чекати на підтримку її заявки до НАТО від країни після скандальних акцій у Стокгольмі.

Що цьому передувало

У суботу, 21 січня, у центрі Стокгольма пройшов мітинг проти вступу Швеції до НАТО. Данський ультраправий політик Расмус Палудан, який очолює антиісламську партію Stram Kurs, спалив Коран перед будівлею посольства Туреччини у Стокгольмі. Акцію протесту дозволили у Швеції.

При цьому прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон засудив дії учасників акції у Стокгольмі. Він вибачився перед мусульманами за підпал Корану.

"Свобода слова - фундаментальна частина демократії. Але те, що законно, необов'язково прийнятно. Спалення книг, які для багатьох святими, є вчинком глибокої неповаги. Я хочу висловити своє співчуття всім мусульманам, скривдженим тим, що сталося сьогодні у Стокгольмі", - написав політик у Twitter.

Раніше повідомлялось, що адміністрація президента США Джо Байдена готується отримати схвалення Конгресу на продаж Туреччині нових реактивних винищувачів F-16 на суму 20 мільярдів доларів.

Пізніше американська адміністрація направила Конгресу США запит на продаж Туреччини винищувачів-бомбардувальників F-16.

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