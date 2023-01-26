США висунули умову Туреччині щодо продажу винищувачів F-16

"Ми саме про це говорили нашим турецьким союзникам. Конгрес, ймовірно, ставитиметься до продажу F-16 Анкарі набагато прихильніше після ратифікації Туреччиною документів про вступ Фінляндії та Швеції в НАТО", - заявила Нуланд.

Нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Швеції не варто більше чекати на підтримку її заявки до НАТО від країни після скандальних акцій у Стокгольмі.

Що цьому передувало

У суботу, 21 січня, у центрі Стокгольма пройшов мітинг проти вступу Швеції до НАТО. Данський ультраправий політик Расмус Палудан, який очолює антиісламську партію Stram Kurs, спалив Коран перед будівлею посольства Туреччини у Стокгольмі. Акцію протесту дозволили у Швеції.

При цьому прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон засудив дії учасників акції у Стокгольмі. Він вибачився перед мусульманами за підпал Корану.

"Свобода слова - фундаментальна частина демократії. Але те, що законно, необов'язково прийнятно. Спалення книг, які для багатьох святими, є вчинком глибокої неповаги. Я хочу висловити своє співчуття всім мусульманам, скривдженим тим, що сталося сьогодні у Стокгольмі", - написав політик у Twitter.