У США висловилися щодо нових санкцій проти грузинської влади за розгін протестів
США заздалегідь не обговорюватимуть введення нових санкцій проти влади Грузії. Вашингтон дав зрозуміти, що стурбований кроками Тбілісі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речник Держдепу США Метью Міллера на брифінгу.
Журналісти запитали Міллера, чи планують США запроваджувати додаткові санкції проти влади Грузії за придушення мітингів. Речник наголосив, що у разі введення нових обмежень попередніх обговорень не буде.
"Щоразу, коли нам потрібно оголосити про санкції, ми це робимо", - сказав Міллер.
Він нагадав, що США вже запровадили санкції та візові обмеження проти грузинських урядовців. Також Вашингтон призупинив виділення 95 млн доларів.
За словами Міллера, США "чітко дали зрозуміти", що стурбовані кроками грузинської влади, "щоб звернути зі шляху до більшої інтеграції з Європою, на якому вони перебували і який, як ми знаємо, підтримує грузинський народ".
Протести в Грузії
Грузію 28 листопада сколихнула нова хвиля протестів після того, як влада оголосила про призупинення євроінтеграції країни. Відтоді у Тбілісі та інших містах тривають протести.
Силовики намагаються розігнати мітинги. Правоохоронці застосовують проти учасників акції сльозогінний газ та водомети, а також затримують протестувальників.
Днями прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе подякував силовикам за розгін протестів. Крім того, він заявив, що грузинська влада не допустить у країні "сценарій українського Майдану". Україна закликала не залякувати грузинів так званим "українським сценарієм".
Через придушення протестів країни Балтії запровадили санкції проти грузинських урядовців. Зокрема, у санкційний список потрапили глава МВС Вахтанг Гомелаурі та засновник "Грузинської мрії" Бідзіна Іванішвілі.
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