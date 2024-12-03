В США высказались о новых санкций против грузинских властей за разгон протестов
США заранее не будут обсуждать введение новых санкций против властей Грузии. Вашингтон дал понять, что озабочен шагами Тбилиси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикер Госдепа США Мэтью Миллера на брифинге.
Журналисты спросили Миллера, планируют ли США вводить дополнительные санкции против властей Грузии за подавление митингов. Спикер подчеркнул, что в случае введения новых ограничений предварительных обсуждений не будет.
"Каждый раз, когда нам нужно объявить о санкциях, мы это делаем", - сказал Миллер.
Он напомнил, что США уже ввели санкции и визовые ограничения против грузинских чиновников. Также Вашингтон приостановил выделение 95 млн долларов.
По словам Миллера, США "четко дали понять", что озабочены шагами грузинских властей, "чтобы свернуть с пути к большей интеграции с Европой, на котором они находились и который, как мы знаем, поддерживает грузинский народ".
Протесты в Грузии
Грузию 28 ноября всколыхнула новая волна протестов после того, как власти объявили о приостановлении евроинтеграции страны. С тех пор в Тбилиси и других городах продолжаются протесты.
Силовики пытаются разогнать митинги. Правоохранители применяют против участников акции слезоточивый газ и водометы, а также задерживают протестующих.
На днях премьер Грузии Ираклий Кобахидзе поблагодарил силовиков за разгон протестов. Кроме того, он заявил, что грузинские власти не допустят в стране "сценарий украинского Майдана". Украина призвала не запугивать грузин так называемым "украинским сценарием".
Из-за подавления протестов страны Балтии ввели санкции против грузинских чиновников. В частности, в санкционный список попали глава МВД Вахтанг Гомелаури и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили.
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