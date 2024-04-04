США висловилися проти членства Палестини в ООН й озвучили вимогу

Палестинська автономія

Палестинська автономія була створена 30 років тому на основі тимчасових мирних угод в Осло. Вона контролює обмежені частини окупованого Західного берега річки Йордан, однак втратила владу в Секторі Газа після конфлікту з ХАМАС у 2007 році.

Керівництво автономії раніше вже намагалося здобути членство в ООН. У 2011 році тодішній лідер автономії Махмуд Аббас заявляв про намір подати заявку на отримання членства в Організації.

Тим часом 26 лютого 2023 року прем'єр-міністр Палестинської автономії Мохаммед Штайє подав у відставку. Своє рішення він пояснив кроком до формування згоди серед палестинців щодо політичних угод після війни Ізраїлю з ХАМАС.

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