США высказались против членства Палестины в ООН и озвучили требование

Палестинская автономия

Палестинская автономия была создана 30 лет назад на основе временных мирных соглашений в Осло. Она контролирует ограниченные части оккупированного Западного берега реки Иордан, но потеряла власть в Секторе Газа после конфликта с ХАМАС в 2007 году.

Руководство автономии ранее уже пыталось получить членство в ООН. В 2011 году тогдашний лидер автономии Махмуд Аббас заявлял о намерении подать заявку на получение членства в Организации.

Между тем 26 февраля 2023 года премьер-министр Палестинской автономии Мохаммед Штайе подал в отставку. Свое решение он объяснил шагом к формированию согласия среди палестинцев по политическим соглашениям после войны с Израилем ХАМАС.

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