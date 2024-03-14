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США вироблятимуть в Австралії далекобійні ракети для HIMARS на потреби України, - WSJ

Фото: США вироблятимуть в Австралії ракети для систем HIMARS, що діють в Україні (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Сполучені Штати планують відкрити в Австралії перший іноземний завод з виробництва керованих далекобійних ракет GMLRS для реактивних систем залпового вогню HIMARS. Боєприпаси направлятимуть на потреби Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що компанія Lockheed планує найняти шістьох австралійських інженерів для підготовки і запуску виробництва. Рішення ухвалене, оскільки оборонна промисловість США не може задовольнити попит і швидко поповнити запаси ракет.

"Швидке споживання боєприпасів в Україні та на Близькому Сході, - від ракет до артилерійських снарядів, - ускладнило здатність промислової бази США задовольнити попит і поповнити вичерпані запаси. Адміністрація Байдена прагне розробити кілька виробничих ліній у країнах-союзниках для критичної зброї, хоча це нелегко", - пише WSJ.

Австралійські чиновники зазначають, що першу партію з 12 ракет GMLRS планують протестувати наприкінці 2025 року, а до 2030 року країна розраховує виробляти щорічно тисячі боєприпасів. Перешкодами для здійснення плану можуть стати брак кадрів, складнощі у транспортуванні та дефіцит необхідних для виробництва компонентів.

Виробництво ракет заплановане на військовій базі, розташованій на околиці Сіднея. Видання наголошує, що це перший завод із виробництва такої зброї, відкритий за межами США.

Ракети GMLRS виготовляє американська компанія Lockheed Martin. Вони оснащені супутниковою системою наведення і можуть вражати цілі до 80 км.

Військова допомога США для України

12 березня Сполучені Штати оголосили новий пакет допомоги для України на 300 млн доларів. Серед іншого, до нього увійшли снаряди для артилерії та ракети GMLRS до HIMARS.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що для перемоги у війні з Росією Україні потрібні не 40, а 400 пускових установок HIMARS.

Раніше США випробували нові ракети для реактивних систем HIMARS.

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