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США вирішили передати ATACMS Україні ще до візиту Зеленського, але є нюанс, - FT

Субота 23 вересня 2023 14:42
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США вирішили передати ATACMS Україні ще до візиту Зеленського, але є нюанс, - FT Фото: Володимир Зеленський, президент України й Джо Байден, голова Білого дому (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена прийняла рішення передати Україні далекобійні ракети ATACMS ще до візиту лідера Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Згідно з даними джерел видання, Білий дім прийняв рішення не оголошувати про передачу публічно, аби не давати підказки росіянам, а також не спонукати терористів перемістити свої лінії постачання далі від лінії фронту.

Коли очікувати ракети?

Зазначається, що ракети надійдуть до України вже найближчим часом, втім, поки що в невеликих кількостях.

За словами співрозмовника видання, США надішлють версію ATACMS, яка озброєна касетними боєприпасами, а не однією боєголовкою. Це повинно заспокоїти деяких посадовців Штатів, які вважають, що поставка з однією боєголовкою нібито вичерпає американські запаси.

ATACMS для України

Західні ЗМІ раніше заявляли про те, що питання передачі далекобійних ATACMS зрушило з мертвої точки. В Сенаті Сполучених штатів Америки закликали Джо Байдена передати нашій країні ракети, втім, Білий дім був стриманий у своїх заявах. Там стверджують про продовження дискусій щодо передачі снарядів.

Як писало NBC News, під час зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена, останній повідомив лідеру України про те, що Штати нададуть невелику кількість ракет ATACMS. Втім, прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр не змогла підтвердити цю інформацію.

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