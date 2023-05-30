У США сподіваються, що Швеція приєднається до НАТО найближчими тижнями

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкена, пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми не сумніваємося, що це може бути, і це має бути, і ми очікуємо, що це буде", - заявив він.

За його словами, на рішення Фінляндії та Швеції відмовитись від нейтралітету та вступити до НАТО змусило повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Також сьогодні глава МЗС Швеції Тобіас Білльстрьом також заявляв, що його країна все ще сподівається стати членом НАТО до липневого саміту Альянсу у Вільнюсі

Вступ Швеції в НАТО

Швеція вже понад рік намагається стати членом НАТО. Її членство не ратифікують Угорщина та Туреччина. Однак, турецька влада не хоче підтримувати вступ Швеції до Альянсу, оскільки звинувачує країну в "підтримці тероризму".

Водночас ситуацію між країнами загострило спалення Корану навпроти посольства Туреччини у Швеції. Нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав, що поки не готовий підтримати членство Швеції в НАТО.