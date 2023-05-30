ua ru
Вт, 30 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В США надеются, что Швеция присоединится к НАТО в ближайшие недели

Новина українською →
Швеция, Вторник 30 мая 2023 22:23
В США надеются, что Швеция присоединится к НАТО в ближайшие недели Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки выразили надежду, что Швеция завершит свое вступление в НАТО в ближайшие недели.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкена, пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы не сомневаемся, что это может быть, и это должно быть, и мы ожидаем, что это будет", – заявил он.

По его словам, решение Финляндии и Швеции отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО заставило полномасштабное вторжение России в Украину.

Также сегодня глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем также заявлял, что его страна все еще надеется стать членом НАТО до июльского саммита Альянса в Вильнюсе.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция уже больше года пытается стать членом НАТО. Ее членство не ратифицируют Венгрия и Турция. Однако турецкие власти не хотят поддерживать вступление Швеции в Альянс, поскольку обвиняют страну в "поддержке терроризма".

В то же время, ситуацию между странами обострило сожжение Корана напротив посольства Турции в Швеции. Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что пока не готов поддержать членство Швеции в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Швеция
NEWS
В Украине вырастет тариф на электроэнергию. Кабмин утвердил новую цену
В Украине вырастет тариф на электроэнергию. Кабмин утвердил новую цену
DAILY
Олигархи Фридман и Авен могут остаться без Сенс Банка. Все претензии – в Кремль
Виктория Руденкоспециально для РБК-Украина Олигархи Фридман и Авен могут остаться без Сенс Банка. Все претензии – в Кремль