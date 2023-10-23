Новий виклик. Чому гарантій на відбиття Україною 100% російських атак немає

Україна зможе впоратися з викликом, який може кинути Росія взимку, влаштувавши нові масовані удари. Однак точно не можна гарантувати, що наша протиповітряна оборона відіб'є всі 100% атак, бо такої ППО у світі немає.

Саме в якісному сенсі наша система ППО покращилась. У нас з'явилось кілька батарей Patriot, які можуть збивати балістичні цілі, певна кількість ЗРК NASAMS та Iris-T. Крім того, у нас з'явились Gepard. Це важливо, оскільки наші старі радянські зенітно-артилерійські комплекси типу "Шилка" та "Тунгуска" вже майже відпрацювали свій ресурс. Тобто засоби ППО малої дальності нам певною мірою вдалось замістити "Гепардами".

Якщо виходити з тих оцінок, які наводили західні аналітики, станом на літо цього року у нас була така проблема: пускових установок до радянських комплексів у нас дуже багато, але ракет до них знайти в світі складно. Адже основний виробник - це Російська Федерація. А стільки радянських ЗРК більше ніде в світі немає. Тому попри те, що якісно наша ППО покращилась, проблема дефіциту зенітних ракет радянського зразка нікуди не зникла.

Те, що нам передали, не може поки замінити кількісно ті С-300 чи "Буки", які в нас є. Обчислення станом на 2016 рік показували, що для нас надто мало навіть 60 дивізіонів ЗРК. Навіть з таким перекриттям у нас залишались сліпі зони. Тобто навіть якщо моделювати, що нам передали NASAMS та Iris-T у кількості еквівалентній, щоб замінити наявні у нас С-300, сліпі зони в нас залишаться все одно. Тому нам треба всього якомога більше, і цього все одно буде недостатньо.

Ба більше, масштабування атак "Шахедами" по нашій території призвело до того, що треба відтягувати мобілізаційний ресурс для створення мобільних вогневих груп. Це військові зі стрілецькою зброєю, зенітними кулеметами та прожекторами, які мають створювати певну щільність засобів та сил для враження цих "Шахедів". Їх просто більше, ніж у нас може бути зенітних ракет, тому по них треба працювати стрілецькою зброєю. Можливо, саме тому росіяни роблять ставку на удари цими дронами, адже їх навіть фізично важче збити, ніж звичайну крилату ракету.

Порівнюючи з минулою осінню, ми так само міцні. Бо в якісному плані ми виросли. Але якщо говорити про кількісне покриття, то ми приблизно на тому ж рівні. Тобто ми зможемо впоратися з тим викликом, який кинуть нам росіяни. Але ми точно не можемо гарантувати, що наша ППО відіб'є всі 100% атак. Такої ППО у світі просто не існує.

Іван Киричевський для РБК-Україна