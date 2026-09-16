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США викрили мережу спецслужб РФ, яка готувала вбивства в Америці та Європі

10:07 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Чупровська
США викрили мережу спецслужб РФ, яка готувала вбивства в Америці та Європі Фото: США звинуватили п'ятьох осіб у зв'язках з розвідкою РФ (росЗМІ)
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У США висунули обвинувачення проти п'яти учасників агентурної мережі спецслужб РФ, яка вербувала виконавців терактів у Європі та готувала вбивство російського дисидента в Америці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Міністерства юстиції США та видання ABC News.

Генеральний прокурор США Тодд Бланш повідомив, що керівниками агентурної мережі слідство називає 63-річного Юрія Храмєєва, колишнього полковника російських спецслужб, та його сина - 27-річного офіцера ФСБ Кирила Храмєєва.

Серед інших підозрюваних:

  • громадянин Куби;
  • двоє громадян Венесуели.

Що кажуть у Мін'юсті США

"Ці обвинувачені, за даними слідства, діяли як частина глобальної мережі найманих убивць, що досягла меж Сполучених Штатів, намагаючись вербувати громадян США та іноземців для здійснення вбивств за вказівкою Кремля", - заявив помічник генерального прокурора США Джон Айзенберг.

Нагадаємо, аналітики компанії YouControl з'ясували, що Росія найчастіше отримує чутливу інформацію про український оборонно-промисловий комплекс не через державні реєстри, а через агентів і інформаторів.

Значну частину таких вербувань здійснюють через Telegram, часто під приводом "легкого заробітку".

Тим часом польська Агенція внутрішньої безпеки затримала у Варшаві громадянина України, який на замовлення російських спецслужб готував вибух автомобіля представника української оборонки в Ірпені.

Чоловікові, який утік до Польщі після невдалого замаху, тепер загрожує довічне ув'язнення.

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