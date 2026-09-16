США разоблачили сеть спецслужб РФ, которая готовила убийства в Америке и Европе

В США выдвинули обвинения против пяти участников агентурной сети спецслужб РФ, вербовавшей исполнителей терактов в Европе и готовившей убийство российского диссидента в Америке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессрелиз Министерства юстиции США и издание ABC News .

Генеральный прокурор США Тодд Бланш сообщил, что руководителями агентурной сети следствие называет 63-летнего Юрия Храмеева, бывшего полковника российских спецслужб, и его сына - 27-летнего офицера ФСБ Кирилла Храмеева.

Среди других подозреваемых:

гражданин Кубы;

двое граждан Венесуэлы.

Что говорят в Минюсте США

"Эти обвиняемые, по данным следствия, действовали как часть глобальной сети наемных убийц, достигшей границ Соединенных Штатов, пытаясь вербовать граждан США и иностранцев для совершения убийств по указанию Кремля", - заявил помощник генерального прокурора США Джон Айзенберг.

Напомним, аналитики компании YouControl выяснили, что Россия чаще всего получает чувствительную информацию об украинском оборонно-промышленном комплексе не через государственные реестры, а через агентов и информаторов.