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США разоблачили сеть спецслужб РФ, которая готовила убийства в Америке и Европе

10:07 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Чупровская
США разоблачили сеть спецслужб РФ, которая готовила убийства в Америке и Европе Фото: США обвинили пятерых человек в связях с разведкой РФ (росСМИ)
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В США выдвинули обвинения против пяти участников агентурной сети спецслужб РФ, вербовавшей исполнителей терактов в Европе и готовившей убийство российского диссидента в Америке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессрелиз Министерства юстиции США и издание ABC News.

Генеральный прокурор США Тодд Бланш сообщил, что руководителями агентурной сети следствие называет 63-летнего Юрия Храмеева, бывшего полковника российских спецслужб, и его сына - 27-летнего офицера ФСБ Кирилла Храмеева.

Среди других подозреваемых:

  • гражданин Кубы;
  • двое граждан Венесуэлы.

Что говорят в Минюсте США

"Эти обвиняемые, по данным следствия, действовали как часть глобальной сети наемных убийц, достигшей границ Соединенных Штатов, пытаясь вербовать граждан США и иностранцев для совершения убийств по указанию Кремля", - заявил помощник генерального прокурора США Джон Айзенберг.

Напомним, аналитики компании YouControl выяснили, что Россия чаще всего получает чувствительную информацию об украинском оборонно-промышленном комплексе не через государственные реестры, а через агентов и информаторов.

Значительную часть таких вербовок осуществляют через Telegram, часто под предлогом "легкого заработка".

Между тем, польское Агентство внутренней безопасности задержало в Варшаве гражданина Украины, который по заказу российских спецслужб готовил взрыв автомобиля представителя украинской оборонки в Ирпене.

Мужчине, бежавшему в Польшу после неудачного покушения, теперь грозит пожизненное заключение.

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