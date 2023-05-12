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США виключили чеську компанію Skoda JS зі списку санкцій проти РФ

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П'ятниця 12 травня 2023 20:11
США виключили чеську компанію Skoda JS зі списку санкцій проти РФ Фото: Прапори США та РФ (flickr com)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 12 травня, Сполучені Штати Америки виключили чеську компанію Skoda JS зі списку санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства фінансів США.

Компанію Skoda JS виключили зі списку секторальних санкцій управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

Scoda JS потрапила до списку санкцій США в 2016 році.

Це колишній підрозділ машинобудівної групи Scoda, який у 2004 році придбав російська компанія "Об'єднані машинобудівні заводи", підконтрольна "Газпромбанку".

Але вже в 2022 році Scoda JS перейшла в 100% власність чеської національної енергетичної компанії CEZ.

Нагадаємо, що Білий дім шукає пропозиції, які могли б переконати Росію звільнити двох несправедливо затриманих американців - журналіста WSJ Евана Гершковича і Пола Вілана.

США, Європа та інші ключові союзники України готують нові санкції проти Росії, щоб спробувати затягнути зашморг на економіці президента Володимира Путіна понад 14 місяців після початку його війни.

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