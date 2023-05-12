США исключили чешскую компанию Skoda JS из списка санкций против РФ

В пятницу, 12 мая, Соединенные Штаты Америки исключили чешскую компанию Skoda JS из списка санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства финансов США.

Но уже в 2022 году Scoda JS перешла в 100% собственность чешской национальной энергетической компании CEZ.

Это бывшее подразделение машиностроительной группы Scoda, которое в 2004 году приобрело российская компания "Объединенные машиностроительные заводы", подконтрольная "Газпромбанку".

Scoda JS попала в список санкций США в 2016 году.

Компания Skoda JS была исключена из списка секторальных санкций управления контроля за иностранными активами Министерства финансов США.

Напомним, что Белый дом ищет предложения, которые могли бы убедить Россию освободить двух несправедливо задержанных американцев - журналиста WSJ Эвана Гершковича и Пола Вилана.

США, Европа и другие ключевые союзники Украины готовят новые санкции против России, чтобы попытаться затянуть удавку на экономике президента Владимира Путина более 14 месяцев после начала его войны.

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