США відзначають День армії та 79-річчя Трампа. Чому президента "вітають" протестами

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Що відомо про грандіозний військовий парад у Вашингтоні?

Що Дональд Трамп говорить про святкування?

Протести "Без королів" і "Виженемо клоунів". Хто їх організовує?

Як Білий дім реагує на заплановані протести?

Парад на честь Армії США

14 червня у Вашингтоні відбудеться масштабний військовий парад, присвячений 250-річчю з дня заснування Армії США. Ця подія також збігається з Днем прапора та 79-м днем народження президента Дональда Трампа.

У параді візьмуть участь:

6700 військовослужбовців ;

; 150 транспортних засобів , включаючи 28 танків Abrams, 28 бойових машин Bradley, 28 машин Stryker та 4 самохідні гаубиці Paladin;

, включаючи 28 танків Abrams, 28 бойових машин Bradley, 28 машин Stryker та 4 самохідні гаубиці Paladin; понад 50 літаків та вертольотів;

24 коні;

8 оркестрів.

Зранку на Національній алеї у Вашингтоні стартує фестиваль з нагоди свята, який триватиме впродовж всього дня.

Військова процесія розпочне рух о 18:30 (о 01:30 15 червня за Києвом) біля будівлі Пентагону та пройде через Меморіальний міст, далі по проспекту Конституції до 15-ї вулиці.

Після параду заплановано приземлення парашутистів "Золотих лицарів" у південній частині президентського парку Еліпс. Вони мають вручити Дональду Трампу американський прапор.

Саме в цьому парку буде облаштована трибуна для президентського огляду, місця для глядачів та концертна сцена, де о 20:00 за місцевим часом заплановано виступ музичних кантрі-виконавців. Завершиться святкування феєрверком о 21:45.

Фото: військова техніка у Вашингтоні (x.com/PenguinSix)

Трамп виконує своє давнє бажання?

Президент США Дональд Трамп пропонував провести масштабний військовий парад ще під час своєї першої каденції. Це сталося після того, як він побачив парад у Франції на День взяття Бастилії у 2017 році. Тоді Трамп сказав, що після перегляду процесії вздовж Єлисейських полів він хотів би ще грандіознішої на Пенсільванія-авеню.

Однак цей план зрештою був відхилений через величезні витрати (за однією з оцінок, понад 90 млн доларів) та інші логістичні проблеми. Зокрема, представники міської влади тоді стверджували, що проїзд танків та іншої важкої броньованої техніки "знищить" дороги.

З початком свого другого президентства Дональд Трамп повернувся до ідеї параду. Очільник Білого дому заявив, що "хоче це зробити й трохи похизуватися".

Він зазначив, що парад має стати "чудовим видовищем, гідним служби та жертви американських солдатів". Президент висловив переконання, що військових та роль США у перемогах у Першій та Другій світових війнах потрібно вшанувати так, як це роблять інші країни зі своїми арміями.

"Це буде парад, подібного до якого, я не знаю, чи був у нас коли-небудь подібний парад. Це буде неймовірно", – сказав Трамп, додавши, що "тисячі й тисячі солдатів" пройдуть вулицями у військовій формі з різних епох американської армії.

Втім організаторам довелося трохи скоротити процесію порівняно з початковим планом. Щоб запобігти пошкодженню доріг і мостів, танки їхатимуть лише вздовж окремих ділянок.

Вартість параду і його значення

У скільки обійдеться цьогорічний парад не повідомлялося. За інформацією AP News, чиновники очікують, що він коштуватиме десятки мільйонів доларів.

Як пише Axios, в Армії США оцінили вартість заходу приблизно у 25-45 млн доларів, без урахування витрат на безпеку, яку забезпечуватимуть Секретна служба та правоохоронні органи.

Варто зазначити, що парад 14 червня було класифіковано як національний спеціальний захід безпеки – на рівні з інавгурацією президента.

Журналісти Axios зазначають, що багато хто розцінює цей грандіозний захід як особистий подарунок Трампу, який давно мріяв про подібний військовий парад.

Проте Пентагон та Армія США неодноразово запевняли, що парад присвячений виключно 250-річчю військових сил.

На запитання, чи відзначатиме армія день народження Трампа, речник збройних сил США Стів Воррен відповів: "Жодних планів. Це день народження армії вже 250 років – до цього у нас було 249 таких свят".

Зазначимо, востаннє війська проходили парадом у Вашингтоні у 1991 році, коли президент Джордж Буш-старший вшановував військовослужбовців часів війни в Перській затоці.

Масштабні протести 14 червня

Одночасно зі святкуванням Дня армії у Вашингтоні понад 100 продемократичних громадських організацій анонсували масштабні протести по всій країні під назвою "Без королів" (No Kings).

Ці акції заплановані у понад 1800 містах у всіх 50 штатах США, а також у кількох країнах за межами США: у Великій Британії, Німеччині, Італії, Португалії, Колумбії та Малаві.

Фото: мапа міст, де заплановані протести (nokings.org)

Організатори, зокрема група Indivisible, очікують участі мільйонів людей, називаючи це найбільшим одноденним мітингом проти Трампа від початку його другої адміністрації.

Головна мета протестів – відкинути авторитаризм та поняття "короля" в Америці, а також протистояти тому, що вони вважають використанням військового видовища для особистого звеличення.

Гасло руху: "В Америці ми не робимо королів". Протести описуються як "загальнонаціональний день непокори", щоб показати, як виглядає демократія.

"Ця країна не належить королю, і ми не дозволимо йому влаштувати собі парад, фінансований десятками мільйонів доларів наших платників податків, одночасно крадучи у нас і позбавляючи нас наших прав, свобод і програм, на які покладаються наші сім'ї", – заявили в Indivisible.

Основні меседжі протестувальників:

Відкидання авторитаризму та "королівського" правління.

Протидія використанню військової спадщини для самореклами Трампа.

Незгода з нещодавніми діями адміністрації щодо імміграційного контролю.

"Дональд Трамп хоче танки на вулицях та телевізійну демонстрацію домінування на свій день народження. Видовище, покликане виглядати як сила. Але справжня сила не у Вашингтоні. Вона піднімається скрізь", – йдеться на сайті No Kings.

Фото: на протестах 14 червня очікують мільйони учасників (nokings.org)

Організатори кажуть, що свідомо уникають проведення масштабних акцій протесту безпосередньо у Вашингтоні, щоб запобігти прямій конфронтації, а також не дати адміністрації Трампа приводу для ескалації та придушення мирних протестів.

Окрім руху "Без королів", жіночий рух Women’s March організовує ще одну кампанію протесту під назвою "Вижени клоунів" (Boot the Clowns), до якої вже долучилися понад 13 тисяч учасників у 320 містах.

Реакція Трампа на протести та заходи безпеки

Напруженість у США зростає не тільки через заплановані події 14 червня, але й через попередні заворушення.

З 6 червня у Лос-Анджелесі розпочалися масові протести проти рейдів Імміграційної та митної поліції США (ICE), спрямованих проти нелегальних іммігрантів. 8 червня в місті горіли автомобілі та будівлі, були повідомлення про мародерство, кілька людей отримали поранення.

У відповідь на це, президент Дональд Трамп наказав відправити до Лос-Анджелеса 2000 бійців Національної гвардії. Це рішення викликало різку критику з боку мера Лос-Анджелеса Карен Басс та губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома. Більше про ситуацію – в окремому матеріалі РБК-Україна.

Реагуючи на анонс протестів "Без королів" Дональд Трамп попередив, що будь-які протести під час параду 14 червня "зіткнуться із застосуванням великої сили".

"Ми збираємося святкувати масштабно в суботу. Якщо якісь протестувальники захочуть вийти, їх зустрінуть дуже великою силою", – заявив президент США. Він також назвав потенційних протестувальників "людьми, які ненавидять нашу країну".

За кілька днів до проведення параду Секретна служба США та представники Вашингтона заявили, що вони відстежують дев'ять невеликих протестів і не очікують насильства.

Відомо, що з нагоди святкувань у Вашингтоні діятимуть посилені заходи безпеки. Встановлено металошукачі для перевірки учасників і глядачів, бетонні бар'єри для контролю руху та захисту від потенційних загроз.

Для спостереження за натовпом глядачів і оперативного реагування задіють дрони. Охороняти порядок будуть тисячі поліцейських та близько 7 тисяч військових.

Крім того, через парад буде призупинено роботу аеропорту імені Рональда Рейгана, а також введені тимчасові обмеження на польоти у районі Вашингтона.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації Axios, AP News, ABCNews, інформація сайтів America250 та No Kings.