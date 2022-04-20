США не видят подготовку Россией к применению ядерного оружия, - CNN

Вооруженные силы США постоянно следят за ядерным арсеналом России и пока не видят признаков подготовки к его применению. Однако сегодня такая угроза выше, чем во время холодной войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам источников телеканала в Министерстве обороны США, по нет признаков того, что Россия предприняла какие-либо шаги по подготовке ядерного оружия к применению во время войны в Украине. Собеседники подчеркивают, что вероятность использования Владимиром Путиным любого вида таких вооружений находится на уровне 1%.
При этом в Минобороны США отмечают, что сегодня угроза применения Россией ядерного оружия намного выше, чем в вовремя холодной войны.
Напомним, накануне в России заявили, что не рассматривают применение ядерного оружия в войне против Украины.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество проявить обеспокоенность возможностью применения российского ядерного оружия в войне против Украины.
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