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США не видят подготовку Россией к применению ядерного оружия, - CNN

Фото: США не видят, что Россия готовится применить ядерное оружие (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вооруженные силы США постоянно следят за ядерным арсеналом России и пока не видят признаков подготовки к его применению. Однако сегодня такая угроза выше, чем во время холодной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам источников телеканала в Министерстве обороны США, по нет признаков того, что Россия предприняла какие-либо шаги по подготовке ядерного оружия к применению во время войны в Украине. Собеседники подчеркивают, что вероятность использования Владимиром Путиным любого вида таких вооружений находится на уровне 1%.

При этом в Минобороны США отмечают, что сегодня угроза применения Россией ядерного оружия намного выше, чем в вовремя холодной войны.

Напомним, накануне в России заявили, что не рассматривают применение ядерного оружия в войне против Украины.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество проявить обеспокоенность возможностью применения российского ядерного оружия в войне против Украины.

Война России против Украины идет 56-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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