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Лавров о применении ядерного оружия в Украине: рассматриваем только обычные вооружения

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Москва, Вторник 19 апреля 2022 12:28
Лавров о применении ядерного оружия в Украине: рассматриваем только обычные вооружения Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Российская Федерация не рассматривает возможность применения ядерного оружия в ходе войны против Украины. Москва допускает использование только обычных вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова для India Today.

"После того, как Россия и США заявили о том, что не должно быть никакой ядерной войны, это просто немыслимо, мы стали продвигать инициативу по принятию дополнительных обязательств в рамках постоянных членов Совета безопасности ООН… Так что не рассматривается возможность использования ядерного оружия, только обычные вооружения", - отметил Лавров.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир должен быть обеспокоен из-за вероятности применения российского ядерного оружия в войне против Украины.

В то же время глава украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что это всего лишь угрозы Кремля.

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