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США отреагировали на слова Зеленского о том, что выборы в Украине во время войны не ко времени

США, Среда 08 ноября 2023 01:40
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США отреагировали на слова Зеленского о том, что выборы в Украине во время войны не ко времени Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Государственный департамент США с пониманием относится к позиции президента Украины Владимира Зеленского, что проведение выборов во время войны не ко времени, ведь это соответствует Конституции.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

В ведомстве отметили, что Украина находится в таком положении, потому что Россия продолжает свою полномасштабную незаконную войну против нее, и это важно помнить.

Патель подчеркнул, что около 20% территории Украины находятся под оккупацией, а десятки миллионов граждан были вынуждены стать беженцами и временно перемещенными лицами.

Спикер Госдепа заявил, что позиция, озвученная президентом Украины, в конце концов "соответствует их Конституции".

Выборы во время войны

Отметим, что в Украине выборы президента намечены на 2024 год. Они должны пройти в конце марта. Но военное положение делает их невозможными. В то же время, некоторые западные политики все равно призывали Киев провести выборы.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что президент Украины взвешивает все "за" и "против" выборов. Однако позже Зеленский заявил, что сейчас вопрос выборов не актуален.

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Выборы в Украине Соединенные Штаты Америки Владимир Зеленский
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