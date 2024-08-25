США відреагували на ракетну перестрілку Ізраїлю та "Хезболли"

Що цьому передувало

Сьогодні армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про превентивні удари по об'єктах угрупування "Хезболли" у Лівані. Тель-Авів зазначив, що бойовики готують атаку на Ізраїль.

Спікери ЦАХАЛ заявили, що близько 100 винищувачів завдали ударів по пускових позиціях угруповання на півдні Лівану. Загалом в Ізраїлі повідомляють про ураження тисяч ракетних установок "Хезболли".

Пізніше "Хезболла" атакувала територію Ізраїлю. Бойовики зазначили, що випустили у бік Ізраїлю понад 320 ракет "Катюша" та вразили 11 військових цілей. Угрупування назвало обстріл "першою фазою" відповіді на вбивство старшого командира "Хазболли" Фуада Шукра в Бейруті.

У мережі публікували кадри ракетного обстрілу Ізраїлю та роботи ППО.

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