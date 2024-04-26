США відправляють нову зброю Україні: Байден назвав терміни

Допомога від США

Зазначимо, Конгрес США цього тижня ухвалив новий закон, у рамках якого на допомогу Україні виділили понад 60 млрд доларів. Спочатку він пройшов Палату представників, а згодом і Сенат. В обох палатах Конгресу ініціатива отримала сильну підтримку.

Потім президент США Джо Байден підписав закон і одразу анонсував новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшло озброєння вартістю 1 млрд доларів.

У рамках пакету наші військові, зокрема, отримають далекобійні ракети ATACMS, дальність дії яких - 300 кілометрів. Вони летять балістичною траєкторією.

До речі, США практично не передавали Україні жодної допомоги кілька місяців через те, що законопроект довгий час не міг пройти Конгрес.

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