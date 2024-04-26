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США відправляють нову зброю Україні: Байден назвав терміни

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки вже цього тижня відправляють нову зброю Україні після того, як Конгрес виділив для цього фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Джо Байдена у Twitter.

Він нагадав, що рано-вранці в середу, 24 квітня, йому на підпис надійшов закон із грошима для України. Він був підписаний ще до полудня.

"І на цьому тижні ми відправляємо зброю та техніку в Україну, яка захищається від російських бомбардувань", - наголосив Байден.

Допомога від США

Зазначимо, Конгрес США цього тижня ухвалив новий закон, у рамках якого на допомогу Україні виділили понад 60 млрд доларів. Спочатку він пройшов Палату представників, а згодом і Сенат. В обох палатах Конгресу ініціатива отримала сильну підтримку.

Потім президент США Джо Байден підписав закон і одразу анонсував новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшло озброєння вартістю 1 млрд доларів.

У рамках пакету наші військові, зокрема, отримають далекобійні ракети ATACMS, дальність дії яких - 300 кілометрів. Вони летять балістичною траєкторією.

До речі, США практично не передавали Україні жодної допомоги кілька місяців через те, що законопроект довгий час не міг пройти Конгрес.

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