США отправляют новое оружие Украине: Байден назвал сроки

Помощь от США

Отметим, Конгресс США на этой неделе принял новый закон, в рамках которого на помощь Украине выделили более 60 млрд долларов. Сначала он прошел Палату представителей, а затем и Сенат. В обеих палатах Конгресса инициатива получила мощную поддержку.

Затем президент США Джо Байден подписал закон и сразу анонсировал новый пакет военной помощи Украине. В него вошло вооружение стоимостью 1 млрд долларов.

В рамках пакета наши военные, в частности, получат дальнобойные ракеты ATACMS, дальность действия которых - 300 километров. Они летят по баллистической траектории.

К слову, США практически не передавали Украине какую-либо помощь несколько месяцев из-за того, что законопроект долгое время не мог пройти Конгресс.

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