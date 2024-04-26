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США отправляют новое оружие Украине: Байден назвал сроки

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки уже на этой неделе отправляют новое оружие Украине после того, как Конгресс выделил для этого финансирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Джо Байдена в Twitter.

Он напомнил, что рано утром в среду, 24 апреля, ему на подпись поступил закон с деньгами для Украины. Он был подписан еще до полудня. 

"И на этой неделе мы отправляем оружие и технику в Украину, которая защищается от российских бомбардировок", - подчеркнул Байден. 

Помощь от США

Отметим, Конгресс США на этой неделе принял новый закон, в рамках которого на помощь Украине выделили более 60 млрд долларов. Сначала он прошел Палату представителей, а затем и Сенат. В обеих палатах Конгресса инициатива получила мощную поддержку.

Затем президент США Джо Байден подписал закон и сразу анонсировал новый пакет военной помощи Украине. В него вошло вооружение стоимостью 1 млрд долларов.

В рамках пакета наши военные, в частности, получат дальнобойные ракеты ATACMS, дальность действия которых - 300 километров. Они летят по баллистической траектории.

К слову, США практически не передавали Украине какую-либо помощь несколько месяцев из-за того, что законопроект долгое время не мог пройти Конгресс.

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