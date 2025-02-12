США не відправлять солдатів в Україну в рамках гарантій безпеки, - глава Пентагону

США не будуть відправляти в Україну своїх солдатів. Гарантії безпеки має забезпечити Європа.

Як передає РБК-Україна , про це міністр оборони США Піт Гегсет заявив під час засідання у форматі "Рамштайн".

Він наголосив, що тривалий мир в Україні має бути підкріплений гарантіями безпеки, щоб війна не почалася знову. І це не має бути "Мінськ 3.0".

"США не вірять у те, що членство України в НАТО є реалістичним наслідком самих переговорів. Натомість будь-які гарантії безпеки мають бути підтримані спроможними європейськими та неєвропейськими силами та засобами", - додав Гегсет.

За його словами, миротворців в Україну потрібно направляти не в рамках НАТОвських місій, вони не повинні підпадати під 5 статтю договору НАТО, яка передбачає принцип колективної оборони.

При цьому, як додав очільник Міноборони США, має бути потужний механізм нагляду з боку міжнародної спільноти.

"Чітко кажучи, в рамках гарантій безпеки американські сили не будуть розміщені в Україні", - уточнив Гегсет.