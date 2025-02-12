США не відправлять солдатів в Україну в рамках гарантій безпеки, - глава Пентагону
США не будуть відправляти в Україну своїх солдатів. Гарантії безпеки має забезпечити Європа.
Як передає РБК-Україна, про це міністр оборони США Піт Гегсет заявив під час засідання у форматі "Рамштайн".
Він наголосив, що тривалий мир в Україні має бути підкріплений гарантіями безпеки, щоб війна не почалася знову. І це не має бути "Мінськ 3.0".
"США не вірять у те, що членство України в НАТО є реалістичним наслідком самих переговорів. Натомість будь-які гарантії безпеки мають бути підтримані спроможними європейськими та неєвропейськими силами та засобами", - додав Гегсет.
За його словами, миротворців в Україну потрібно направляти не в рамках НАТОвських місій, вони не повинні підпадати під 5 статтю договору НАТО, яка передбачає принцип колективної оборони.
При цьому, як додав очільник Міноборони США, має бути потужний механізм нагляду з боку міжнародної спільноти.
"Чітко кажучи, в рамках гарантій безпеки американські сили не будуть розміщені в Україні", - уточнив Гегсет.
Ідея про європейських миротворців в Україні
Нагадаємо, останнім часом деякі країни Європи обговорюють можливість відправки своїх миротворців в Україну в разі досягнення мирної угоди з Росією.
Миротворці могли б стежити за дотриманням режиму припинення вогню, а також стати стримувальною силою, яка не допустить повторного нападу Росії.
NYT з посиланням на експертів написало про те, що тільки європейських миротворців в Україні буде недостатньо. Росія, ймовірно, не побоїться на них напасти.
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