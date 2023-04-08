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США відправили на Близький Схід підводний човен із 150 ракетами

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Україна, Субота 08 квітня 2023 14:32
США відправили на Близький Схід підводний човен із 150 ракетами Фото: США зміцнюють безпеку в Перській затоці (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

ВМС США заявили в суботу, 8 квітня, що атомний підводний човен з керованими ракетами спрямований на Близький Схід для підтримки П'ятого флоту США, що базується в Бахрейні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Військовий корабель США Florida увійшов у регіон у четвер і почав транзит через Суецький канал у п'ятницю, йдеться у заяві командувача Тімоті Хокінса.

"Він здатний нести до 154 крилатих ракет "Томагавк" і розгорнутий у складі 5-го флоту США для забезпечення регіональної безпеки та стабільності на морі", - сказав Хокінс.

Раніше видання на The Wall Street Journal повідомляло, що Саудівська Аравія просить США надати гарантії безпеки та допомогти у розвитку своєї цивільної ядерної програми.

Це відбувається на тлі конфронтації з Іраном, що насувається, через його ядерну програму і військову допомогу Росії під час війни проти України.

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