США відправили на Близький Схід підводний човен із 150 ракетами
ВМС США заявили в суботу, 8 квітня, що атомний підводний човен з керованими ракетами спрямований на Близький Схід для підтримки П'ятого флоту США, що базується в Бахрейні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Військовий корабель США Florida увійшов у регіон у четвер і почав транзит через Суецький канал у п'ятницю, йдеться у заяві командувача Тімоті Хокінса.
"Він здатний нести до 154 крилатих ракет "Томагавк" і розгорнутий у складі 5-го флоту США для забезпечення регіональної безпеки та стабільності на морі", - сказав Хокінс.
Раніше видання на The Wall Street Journal повідомляло, що Саудівська Аравія просить США надати гарантії безпеки та допомогти у розвитку своєї цивільної ядерної програми.
Це відбувається на тлі конфронтації з Іраном, що насувається, через його ядерну програму і військову допомогу Росії під час війни проти України.
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