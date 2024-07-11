США відновлюють передачу авіабомб Ізраїлю, постачання яких раніше призупинили, - Reuters

"Ми ясно дали зрозуміти, що нас турбує кінцеве використання 2000-фунтових бомб, особливо для ізраїльської кампанії в Рафасі, про завершення якої вони оголосили", - сказав американський чиновник, виступаючи на умовах анонімності.

Одна 2000-фунтова авіабомба може пробити товстий бетон і метал, створюючи великий радіус вибуху.

За словами американського чиновника, 500-фунтові бомби відправили в одній партії з більшими, які поставили на паузу і тому затримали.

"Нашою головною турботою було і залишається потенційне використання 2000-фунтових бомб у Рафасі та інших місцях у Газі... Оскільки наша стурбованість не стосувалася 500-фунтових бомб, вони просуваються вперед у рамках звичайного процесу", - додав чиновник.

США повідомили Ізраїль про те, що вони відправляють 500-фунтові авіабомби, але утримують більші, сказала людина, знайома з цим питанням.