США возобновляют передачу авиабомб Израилю, поставки которых ранее приостановили, - Reuters

Администрация президента США Джо Байдена возобновит поставки 500-фунтовых авиабомб в Израиль, однако продолжит воздерживаться от поставок 2000-фунтовых бомб из-за опасений по поводу их использования в густонаселенной Газе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы ясно дали понять, что нас беспокоит конечное использование 2000-фунтовых бомб, особенно для израильской кампании в Рафахе, о завершении которой они объявили", - сказал американский чиновник, выступая на условиях анонимности.
Одна 2000-фунтовая авиабомба может пробить толстый бетон и металл, создавая большой радиус взрыва.
По словам американского чиновника, 500-фунтовые бомбы были отправлены в одной партии с более крупными, которые были поставлены на паузу и поэтому задержались.
"Нашей главной заботой было и остается потенциальное использование 2000-фунтовых бомб в Рафахе и других местах в Газе... Поскольку наша озабоченность не касалась 500-фунтовых бомб, они продвигаются вперед в рамках обычного процесса", - добавил чиновник.
США уведомили Израиль о том, что они отправляют 500-фунтовые авиабомбы, но удерживают более крупные, сказал человек, знакомый с этим вопросом.
В начале мая президент США Джо Байден решил приостановить поставки Израилю партии вооружения, которые включали авиабомбы. После этого в Соединенных Штатах подтвердили, что передача партии оружия, включавшей 1800 2000-фунтовых и 1700 500-фунтовых авиабомб приостановлена из-за беспокойства по поводу возможной операции Израиля в городе Рафах на юге Газы, где скрываются более миллиона палестинцев.
Позже Байден заявил, что если Израиль совершит вторжение в Рафах, США перестанут снабжать его артиллерийскими снарядами, бомбами для истребителей и другим наступательным оружием.
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