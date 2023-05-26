США відмовили Таїланду у продажу винищувачів F-35

Таїланд, який у 2003 році був названий Сполученими Штатами основним союзником, що не входить до НАТО, торік виділив бюджет у розмірі 408 млн. доларів на нові літаки для заміни старіючих екземплярів.

В уряді Таїланду мали намір купити до восьми літаків Lockheed Martin F-35A. Але продаж винищувачів п'ятого покоління залежав від низки умов, серед доступності навчання та технічного обслуговування.

Наразі Таїланд має на озброєнні 12 винищувачів JAS-39 Gripen шведської компанії Saab. Таїланд також має намір придбати кілька винищувачів F-16. Їхню купівлю США погодили і зазначили, що їх вдасться постачати союзникам у найкоротші терміни.

Що відомо про винищувачів F-35

F-35 Lightning - це сімейство малопомітних багатофункціональних винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління, розроблене американською фірмою Lockheed Martin.

F-35 вважається чутливим предметом експорту, що продається лише найближчим союзникам США, до яких входять Австралія, Японія, Південна Корея та Сінгапур.

Також нещодавно Румунія виявила бажання придбати винищувачі останнього покоління F-35 для посилення своєї протиповітряної оборони.

Також ми писали, що лише половина винищувачів F-35 є придатними для виконання бойових завдань із тих, які стоять на озброєнні армії США.