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США не відкидають нових санкцій проти Венесуели після перемоги Мадуро на виборах, - ЗМІ

Вівторок 30 липня 2024 10:28
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США не відкидають нових санкцій проти Венесуели після перемоги Мадуро на виборах, - ЗМІ Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Білому домі вважають, що маніпуляції з виборами позбавили довіри заяву президента Венесуели Ніколаса Мадуро про перемогу на перевиборах, і залишила відкритою можливість нових санкцій проти країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Американські чиновники підкреслили, що Вашингтон сумнівається в підсумках голосування, які оголосили Мадуро переможцем, і зажадали публікації докладного підрахунку голосів.

Незалежні екзитполи показували перемогу опозиції. Суперник Мадуро по опозиції, Едмундо Гонсалес, стверджував, що саме він є справжнім переможцем.

Американські чиновники, які говорили на умовах анонімності, посилили публічні вимоги старших помічників президента Джо Байдена, щоб Мадуро опублікував детальний підрахунок голосів, і заявили, що в іншому разі міжнародна спільнота не захоче визнати оголошений результат.

Офіційні особи не представили жодних нових каральних заходів, але заявили, що Вашингтон оцінюватиме свою санкційну політику щодо Венесуели залежно від того, які дії вживатиме Мадуро надалі.

"Ми зіткнулися з потенційно новим сценарієм. Ми братимемо це до уваги, коли плануватимемо, куди нам рухатися щодо санкцій проти Венесуели", - сказав один із чиновників.

Передісторія

28 липня у Венесуелі відбулися президентські вибори. Оголошення результатів було відкладено на кілька годин, і Національна виборча рада, контрольована прихильниками Мадуро, заявила про його перемогу, не надавши результатів виборчих дільниць.

Незгодні з підсумками виборів тисячі людей вийшли на протести у Каракасі та інших містах.

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив "серйозне занепокоєння" США щодо спірних результатів виборів, зазначивши, що вони можуть не відображати волю венесуельського народу.

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