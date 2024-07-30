США не исключают новых санкций против Венесуэлы после победы Мадуро на выборах, - СМИ
В Белом доме считают, что манипуляции с выборами лишили доверия заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о победе на перевыборах, и оставила открытой возможность новых санкций против страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Американские чиновники подчеркнули, что Вашингтон сомневается в итогах голосования, объявивших Мадуро победителем, и потребовали публикации подробного подсчета голосов.
Независимые экзит-поллы показывали победу оппозиции. Соперник Мадуро по оппозиции, Эдмундо Гонсалес, утверждал, что именно он является истинным победителем.
Американские чиновники, говорившие на условиях анонимности, усилили публичные требования старших помощников президента Джо Байдена, чтобы Мадуро опубликовал подробный подсчет голосов, и заявили, что в противном случае международное сообщество не захочет признать объявленный результат.
Официальные лица не представили никаких новых карательных мер, но заявили, что Вашингтон будет оценивать свою санкционную политику в отношении Венесуэлы в зависимости от того, какие действия предпримет Мадуро в дальнейшем.
"Мы столкнулись с потенциально новым сценарием. Мы будем принимать это во внимание, когда будем планировать, куда нам двигаться в отношении санкций против Венесуэлы", - сказал один из чиновников.
Предыстория
28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Объявление результатов было отложено на несколько часов, и Национальный избирательный совет, контролируемый сторонниками Мадуро, заявил о его победе, не предоставив результаты избирательных участков.
Несогласные с итогами выборов тысячи людей вышли на протесты в Каракасе и других городах.
Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил "серьезную обеспокоенность" США по поводу спорных результатов выборов, отметив, что они могут не отражать волю венесуэльского народа.
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