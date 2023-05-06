UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США виділять 4 млрд доларів на боротьбу із забрудненням портів

Фото: США фінансує програму зі зменшення викидів у портах (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Адміністрація Джо Байдена надала 4 млрд доларів агенству з охорони навколишнього середовища для боротьби із забрудненням портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA) запустило програми "Чисті порти" для зменшення викидів забруднюючих речовин у портах та "Чисті важкі транспортні засоби" для зменшення викидів з вантажівок поблизу портів та інших маршрутів.

EPA хоче отримати детальну інформацію про наявність, ринкову ціну та продуктивність вантажівок з нульовим рівнем викидів, портового обладнання та інші потреби в інфраструктурі для технологій без викидів.

"Програма спрямована на боротьбу зі згубним забрудненням, що прокачується через наші портові спільноти, шляхом інвестицій і встановлення стандартів, які сприятимуть переходу від брудного дизельного палива до чистих, американських технологій", - зазначив радник Білого дому з кліматичних питань Алі Заїді.

Нагадаємо, пентагон замовив ПТРК Javelin для армії США та союзників на понад 1 млрд доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америкипорт