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США выделят 4 млрд долларов на борьбу с загрязнением портов

Фото: США финансирует программу уменьшения выбросов в портах (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Администрация Джо Байдена предоставила 4 млрд долларов агентству по охране окружающей среды для борьбы с загрязнением портов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) запустило программы "Чистые порты" для уменьшения выбросов загрязняющих веществ в портах и "Чистые тяжелые транспортные средства" для уменьшения выбросов из грузовиков вблизи портов и других маршрутов.

EPA хочет получить подробную информацию о наличии, рыночной цене и производительности грузовиков с нулевым уровнем выбросов, портового оборудования и других потребностях в инфраструктуре для технологий без выбросов.

"Программа направлена на борьбу с прокачивающейся через наши портовые сообщества гибельным загрязнением путем инвестиций и установления стандартов, которые будут способствовать переходу от грязного дизельного топлива к чистым, американским технологиям", - отметил советник Белого дома по климатическим вопросам Али Заиди.

Напомним, пентагон заказал ПТРК Javelin для армии США и союзников более чем на 1 млрд долларов.

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