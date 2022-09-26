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США виділять Україні додаткові півмільярда доларів: на що підуть кошти

Фото: Ентоні Блінкен, держдеп США (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

США нададуть Україні додаткові 457,5 млн доларів. Кошти підуть на зміцнення цивільної безпеки й потенціалу наших правоохоронних органів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт державного секретаря США Ентоні Блінкена.

"Сполучені Штати нададуть додатково 457,5 млн. доларів США на допомогу у сфері цивільної безпеки для порятунку життів та зміцнення потенціалу українських правоохоронних органів та системи кримінального правосуддя. Ми поділяємо їхню відданість демократичній, незалежній та суверенній Україні", - пише Блінкен.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що США надали Україні грант у розмірі 1,5 млрд доларів. Водночас це останній транш грантових коштів з 4,5 млрд доларів, які Вашингтон надавав через Цільовий фонд Світового банку.

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