США виділять Україні 400 мільйонів доларів військової допомоги

Президент США Джо Байден доручив голові держдепа Ентоні Блінкену направити до 400 мільйонів доларів на військову підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий Дім .

"Я доручаю державному секретареві направити до 400 мільйонів доларів в оборонних статтях та послугах міністерства оборони, військової освіти та підготовки для надання допомоги Україні", - написав Байден.

Повідомляється, що додаткові 400 мільйонів доларів включатимуть озброєння, боєприпаси та засоби ППО з американських запасів.