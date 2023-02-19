США виділять 28 млн доларів, щоб покарати РФ за військові злочини в Україні

США планують виділити 28 млн доларів на допомогу у притягненні до відповідальності за військові злочини в Україні.

Про це заявила віце-президент США Камала Харріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

"США офіційно визначили, що Росія скоїла злочини проти людяності. Працюємо з Конгресом над наданням додаткових 28 млн доларів для підтримки зусиль влади України, а також міжнародних та іноземних судів для притягнення окремих осіб до відповідальності за військові злочини", - заявила віце-президент США .

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена офіційно дійшла висновку, що Росія скоїла "злочини проти людяності" під час свого вторгнення в Україну.

Також ми писали, що Нідерланди надішлють дві групи експертів до України у 2023 році, щоб зібрати докази військових злочинів.

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