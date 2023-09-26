США виділили Польщі 2 млд доларів кредиту на озброєння армії

"Польща є відданим союзником США, і її безпека є життєво важливою для колективної оборони східного флангу НАТО", – йдеться у повідомленні.

У відомстві відзначають, що Варшава відіграє центральну роль у сприянні міжнародній допомозі Україні та зміцнює регіональну безпеку шляхом значних інвестицій у витрати на оборону.

Оборонна модернізація Польщі

Польща відмовилась від свого військового обладнання російського походження на користь багатомільярдної програми оборонної модернізації. Глава національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявляв, що про намір зробити Військо польське найсильнішою схуопутною армією Європи з 300 тисячами солдатів.

Польська республіка замовила у США танки Abrams та півтисячі реактивних систем залпового вогню HIMARS. Також, країна підписала угоду про купівлю 96 американських ударних вертольотів Apache.