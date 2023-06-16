США виділили новий пакет гуманітарної допомоги Україні на понад 200 млн доларів

Сполучені Штати Америки надають додаткову гуманітарну допомогу на суму 205 мільйонів доларів народу України, який постраждав від жорстокої війни Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена .

"Гуманітарна допомога США надає народу України життєво важливу підтримку", - йдеться у повідомленні.

До списку входить наступне:

продукти харчування;

безпечна питна вода;

послуги із захисту;

засоби для існування;

освіта;

юридична допомога;

доступне житло;

охорона здоров'я.

"Ці кошти також допомагають жертвам конфлікту підтримувати зв'язок із членами сім'ї, які були розлучені, і, коли це можливо, сприяють возз'єднанню сім'ї", - додали у Держдепі США.

Гуманітарна допомога від США

З лютого 2022 року Сполучені Штати надали українському народу гуманітарну допомогу на суму понад 2,1 мільярда доларів як усередині України, так і в регіоні.

Загальна гуманітарна допомога, надана Україні у 2023 фінансовому році, перевищила 605 мільйонів доларів. Вона забезпечує додаткову підтримку гуманітарним організаціям, що реагують на кризу, та допомагають країнам, що приймають і підтримують біженців.

За даними США, від початку російського вторгнення понад шість мільйонів українців покинули країну і понад п'ять мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами всередині України.