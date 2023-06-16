ua ru
Пт, 16 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США выделили новый пакет гуманитарной помощи Украине на более 200 млн долларов

Новина українською →
Пятница 16 июня 2023 17:55
США выделили новый пакет гуманитарной помощи Украине на более 200 млн долларов Фото: Государственный секретарь США Энтони Блинкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки оказывают дополнительную гуманитарную помощь на сумму 205 миллионов долларов народу Украины, пострадавшему от жестокой войны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена.

"Гуманитарная помощь США оказывает народу Украины жизненно важную поддержку", - говорится в сообщении.

В список входит следующее:

  • продукты питания;
  • безопасная питьевая вода;
  • услуги по защите;
  • средства для существования;
  • образование;
  • юридическая помощь;
  • доступное жилье;
  • здравоохранение.

"Эти средства также помогают жертвам конфликта поддерживать связь с членами семьи, которые были разведены, и, когда это возможно, способствуют воссоединению семьи", - добавили в Госдепе США.

Гуманитарная помощь от США

С февраля 2022 года Соединенные Штаты предоставили украинскому народу гуманитарную помощь на сумму более 2,1 миллиарда долларов как внутри Украины, так и в регионе.

Общая гуманитарная помощь, предоставленная Украине в 2023 финансовом году, превысила 605 миллионов долларов. Она обеспечивает дополнительную поддержку гуманитарным организациям, реагирующим на кризис, и помогает странам, принимающим и поддерживающим беженцев.

По данным США, с начала российского вторжения более шести миллионов украинцев покинули страну и более пяти миллионов стали внутренне перемещенными лицами внутри Украины.

Напомним, недавно Соединенные Штаты Америки (США) выделяют новый пакет военной помощи для Украины. В него войдут вооружение и техника на 325 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Война в Украине
NEWS
"Совковая" практика. Зачем России боевые дельфины и спасут ли они флот в Севастополе
"Совковая" практика. Зачем России боевые дельфины и спасут ли они флот в Севастополе
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом