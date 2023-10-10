США виділили фінансову допомогу українським біженцям у Литві

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Литві.

Тимчасовий повірений у справах посольства США в Литві Тамір Васер сказав, що для нього велика честь повідомити, що посольство США в Литві надасть дев'ять грантів на загальну суму понад 1,5 мільйона доларів організаціям громадянського суспільства, які надають допомогу українським біженцям по всій Литві. Це найбільша пожертва уряду США українським біженцям у Литві.

"Ці організації виконали неймовірну роботу з перших днів війни, щоб підтримати тих, хто залишив Україну і живе у своїх громадах. Ці гранти допоможуть забезпечити продовження життєво важливої роботи", - сказав Тамір Вассер.

Реакція України

Посол України в Литві Пьотр Бешта сказав, що українці, чиї життя були зруйновані жорстокою і несправедливою війною, ті, хто був вимушений покинути свої домівки і шукати притулку в Литві, потребують комплексної практичної підтримки.

Рішення Держдепартаменту США надати фінансування організаціям-грантоотримувачам дасть їм змогу розвивати нові можливості, програми та послуги для задоволення поточних потреб українців.

Литва допомагає Україні

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс нещодавно сказав, що Європейський союз наближається до "критичного моменту" після того, як політичні зрушення у США та Словаччині поставили під загрозу підтримку України з боку ЄС та НАТО в умовах російського вторгнення.

Також Литва передала комплекти радіолокаційного обладнання для потреб Військово-морських сил України.

Наприкінці вересня міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас зустрівся з українським колегою Рустемом Умєровим та анонсував новий пакет військової допомоги Україні.