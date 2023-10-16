США відібрали 2 тисячі військових для можливого перекидання до Ізраїлю, - WSJ

Сполучені Штати відібрали близько 2 тисяч військовослужбовців для підготовки до потенційного розгортання на підтримку Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За словами офіційних осіб, перед військовослужбовцями поставлені такі завдання, як надання консультативної та медичної допомоги, і вони представляють усі Збройні сили США.
Військові не призначені для виконання бойових завдань. Жоден піхотинець не отримав наказу про готовність до розгортання.
Наразі військовослужбовці розміщені як на Близькому Сході, так і за його межами, зокрема в Європі.
Незрозуміло, за яких обставин і куди США можуть спрямувати ці війська, однак рішення Пентагону свідчить про те, що він готується надати підтримку ізраїльським військам у разі початку Ізраїлем наземного вторгнення в Сектор Газа.
Вторгнення ХАМАС в Ізраїль
7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль з боку сектору Газа. Бойовики захопили заручників, убили сотні цивільних і взяли під контроль деякі військові об'єкти.
Ізраїль, зі свого боку, заявив про "стан війни" і початок контртерористичної операції "Залізні мечі".
Пізніше Ізраїль пообіцяв знищити терористичне угруповання ХАМАС, яке править сектором Газа, в помсту за найсмертельніший напад на єврейське цивільне населення з часів Голокосту.
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