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США отобрали 2 тысячи военных для возможной переброски в Израиль, - WSJ

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты отобрали около 2 тысяч военнослужащих для подготовки к потенциальному развертыванию в поддержку Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам официальных лиц, перед военнослужащими поставлены такие задачи, как оказание консультативной и медицинской помощи, и они представляют все Вооруженные силы США.

Военные не предназначены для выполнения боевых задач. Ни один пехотинец не получил приказ о готовности к развертыванию.

В настоящее время военнослужащие размещены как на Ближнем Востоке, так и за его пределами, в том числе в Европе.

Неясно, при каких обстоятельствах и куда США могут направить эти войска, однако решение Пентагона свидетельствует о том, что он готовится оказать поддержку израильским войскам в случае начала Израилем наземного вторжения в Сектор Газа.

Вторжение ХАМАС в Израиль

7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Боевики захватили заложников, убили сотни гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты.

Израиль, со своей стороны, заявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Позже Израиль пообещал уничтожить террористическую группировку ХАМАС, правящую сектором Газа, в отместку за самое смертельное нападение на еврейское гражданское население со времен Холокоста.

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ИзраильСоединенные Штаты Америки