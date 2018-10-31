В США виделили 40 млн долл. на борьбу с пропагандой иностранных государств

Речь идет о борьбе против дезинформации со стороны России, Китая и Ирана
Соединенные Штаты Америки выделили 40 млн долларов на борьбу с иностранной пропагандой и дезинформацией. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США.
Речь идет о борьбе против дезинформации со стороны России, Китая и Ирана.
Деньги выделили по линии Пентагона и в рамках Консолидированного закона о бюджетных ассигнованиях.
То есть 20 млн долларов будут выделены из общего бюджета, а остальная половина поступит от оборонного ведомства.
Напомним, 5 августа президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация и Китай вмешиваются в дела США. Также Трамп предположил, что возможно это также делает Северная Корея (КНДР).
Ранее главные помощники Трампа заявили, что Россия пытается вмешаться в предстоящие выборы в США.