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В США виделили 40 млн долл. на борьбу с пропагандой иностранных государств

Новости » Политика    31.10.2018 - 10:05
Иллюстративное фото (flickr.com.secdef)
Иллюстративное фото (flickr.com.secdef)

Речь идет о борьбе против дезинформации со стороны России, Китая и Ирана

Соединенные Штаты Америки выделили 40 млн долларов на борьбу с иностранной пропагандой и дезинформацией. Об этом передает  РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США.

Речь идет о борьбе против дезинформации со стороны России, Китая и Ирана.

Деньги выделили по линии Пентагона и в рамках Консолидированного закона о бюджетных ассигнованиях.

То есть 20 млн долларов будут выделены из общего бюджета, а остальная половина поступит от оборонного ведомства.

Напомним, 5 августа президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация и Китай вмешиваются в дела США. Также Трамп предположил, что возможно это также делает Северная Корея (КНДР).

Ранее главные помощники Трампа заявили, что Россия пытается вмешаться в предстоящие выборы в США.

 

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