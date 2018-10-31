У США виделили 40 млн дол. на боротьбу з пропагандою іноземних держав

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Мова йде про боротьбу проти дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану

Сполучені Штати Америки виділили 40 млн доларів на боротьбу з іноземної пропагандою і дезінформацією. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Державний департамент США.

Мова йде про боротьбу проти дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану.

Гроші виділили по лінії Пентагону і в рамках Консолідованого закону про бюджетних асигнуваннях.

тобто 20 млн доларів будуть виділені із загального бюджету, а інша половина надійде від оборонного відомства.

Нагадаємо, 5 серпня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Російська Федерація і Китай втручаються в справи США. Також Трамп припустив, що можливо це також робить Північна Корея (КНДР).

Раніше головні помічники Трампа заявили, що Росія намагається втрутитися в майбутні вибори в США.