У США відбулися дебати республіканців. Україна була однією з тем

У США відбулися дебати кандидатів у президенти від Республіканської партії. Однією з тем стала підтримка України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Дебати пройшли у місті Мілуокі у штаті Вісконсин ввечері 23 серпня. У них взяли участь вісім кандидатів, зокрема один з фаворитів губернатор Флориди Рон ДеСантіс.

При цьому колишній президент США Дональд Трамп не брав участі у дебатах. Він у цей момент давав інтерв'ю Foxnews, де здебільшого критикував політику Джо Байдена.

Як пише видання AP, дебати республіканців показали розбіжності всередині партії. Зокрема, це стосується і підтримки України, заборони абортів в США та підтримки можливого кандидата від партії на виборах президента у 2024 році.

Більшість кандидатів-республіканців пообіцяли, що будуть підтримувати Україну у війні з Росією. Винятком став Вівек Рамасвамі. Цей кандидат - новачок у політиці, який є технологічним підприємцем.

Його позиція була доволі агресивною. На запитання про те, чи підтримує він збільшення військової та іншої підтримки України, Рамасвамі заявив, що виступає проти. Він назвав такий підхід "катастрофічним". На його думку, Україна не є пріоритетом для США, а Вашингтон повинен зосередитися на південному кордоні, маючи на увазі Мексику та мігрантів.

Інші кандидати таку позицію новачка-кандидата розкритикували. Ніккі Гейлі заявила, що Рамасвамі немає досвіду у зовнішній політиці та не розуміє ролі США у світі.

"Ми повинні знати, що Україна - це наша передова лінія оборони... Він хоче віддати Україну Росії, він хоче допустити Китай до Тайваню, він хоче припинити підтримку Ізраїлю", - сказала політик.

Трамп йде на вибори

Нагадаємо, Дональд Трамп був 45 президентом США у період з 2017 до 2021 року. Він вже оголосив, що буде балотуватися на вибори президента США, які відбудуться у листопаді 2024 року.

Згідно з опитуваннями, зараз Трамп є лідером серед кандидатів-республіканців. Щоб потрапити на вибори, він повинен перемогти конкурентів з партії в праймеріз.

Варто зазначити також, що проти Дональда Трампа є чотири судові позови. Більше про те, за що судять екс-президента США і чи збереже він шанси на вибори - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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