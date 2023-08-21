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Трамп не братиме участі у дебатах претендентів на пост президента: у чому причина

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Вашингтон, Понеділок 21 серпня 2023 07:19
Трамп не братиме участі у дебатах претендентів на пост президента: у чому причина Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Дональд Трамп не планує брати участь у дебатах претендентів на пост президента США від Республіканської партії у зв'язку з тим, що опитування телеканалу CBS показало його лідерство з "легендарними" показниками – з підтримкою понад 62%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власну соцмережу Трампа Truth Social.

"Суспільство знає, хто я такий, яким успішним було моє президентство - з енергетичною незалежністю, міцними кордонами та сильними військовими, з найбільшим скороченням податків, без інфляції, з найсильнішою економікою в історії та багатьом іншим", - написав Трамп.

За його словами, він значно випереджає своїх політичних конкурентів щодо Республіканської партії за результатами багатьох опитувань. У дослідженні CBS на другому місці знаходиться губернатор штату Флорида Рон Десантіс із 16%. Заявлено, що перші дебати проходитимуть на Fox News.

Справи проти Трампа

Звинувачення у справі про штурм Капітолію стало третьою справою, порушеною проти Трампа. Так, 4 квітня цього року велике журі присяжних визнало Трампа причетним до виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс.

Крім того, 9 червня йому було пред'явлено звинувачення у 37 пунктах справи про "секретні документи", які виявили у його маєтку "Мар-а-Лаго".

Згодом стало відомо, що кілька провідних донорів Республіканської партії США намагаються знайти альтернативу Трампу для участі у президентських виборах 2024 року.

Докладніше про те, за що судять екс-президента США і чи збереже він шанси на вибори, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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