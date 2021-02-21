США не верят, что Китай предоставил достаточно данных о начале пандемии

"У нас есть вопросы к Китаю, поскольку мы не верим, что Китай предоставил достаточно данных о том, как пандемия начала распространяться в Китае, а затем и во всем мире", - сказал Салливан.

Он также выразил мнение, что ВОЗ придется осуществить объемную работу для определения того, откуда на самом деле возникла коронавирусная инфекция.

Помощник президента США подчеркнул, что мир нуждается в «заслуживающем доверие, открытом, транспарентном международном расследовании».

Ранее ВОЗ заявила, что версия о завозе COVID-19 в Китай извне является маловероятной.