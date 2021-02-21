США не вірять, що Китай надав достатньо даних про початок пандемії

Білий дім вважає, що Пекін недостатньо відкритий в питанні розслідування причин появи коронавірусу. У Вашингтоні закликали ВООЗ і КНР активніше розслідувати причини появи COVID-19.
"У нас є питання до Китаю, оскільки ми не віримо, що Китай надав достатньо даних про те, як пандемія почала поширюватися в Китаї, а потім і у всьому світі", - сказав Салліван.
Він також висловив думку, що ВООЗ доведеться здійснити об'ємну роботу для визначення того, звідки насправді виникла коронавірусна інфекція.
Помічник президента США підкреслив, що світ потребує заслуговує на довіру, відкритому, транспарентному міжнародному розслідуванні.
Раніше ВООЗ заявила, що версія про завезення COVID-19 в Китай ззовні є малоймовірною.
Особистість першого пацієнта з коронавірусом поки не встановлена, але у ВООЗ вважають, що це чоловік років 40, який живе з дружиною і дитиною, без екзотичних подорожей і контактів.
Раніше повідомлялося, що версія про те, що коронавірус могли завезти в Китай ззовні, є вкрай малоймовірною. Вона не знайшла підтвердження під час роботи групи експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я в цій країні.
Також експерти ВООЗ дійшли висновку про те, що масштаб епідемії коронавірусу міг бути більшим, ніж вважалося раніше.