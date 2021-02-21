США не вірять, що Китай надав достатньо даних про початок пандемії

"У нас є питання до Китаю, оскільки ми не віримо, що Китай надав достатньо даних про те, як пандемія почала поширюватися в Китаї, а потім і у всьому світі", - сказав Салліван.

Він також висловив думку, що ВООЗ доведеться здійснити об'ємну роботу для визначення того, звідки насправді виникла коронавірусна інфекція.

Помічник президента США підкреслив, що світ потребує заслуговує на довіру, відкритому, транспарентному міжнародному розслідуванні.

Раніше ВООЗ заявила, що версія про завезення COVID-19 в Китай ззовні є малоймовірною.