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США вероятнее всего сменят представителя на Крымской платформе, - Никифоров

Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки могут сменить своего представителя на Крымской платформе. Никифоров настоял на том, чтобы дождаться официального заявления от страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова.

"Вероятнее будет смена представителя США на Крымской платформе. Но, об этом, пусть, Соединенные Штаты сообщат сами, чтобы не было недоразумений", - отметил Сергей Никифоров.

Отметим, что США должен был представить личный посланник президента страны Джо Байдена и член правительства - министр транспорта Штатов.

Первый саммит Крымской платформы состоится 23 августа 2021 года.

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Крымская платформа