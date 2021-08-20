США вероятнее всего сменят представителя на Крымской платформе, - Никифоров

"Вероятнее будет смена представителя США на Крымской платформе. Но, об этом, пусть, Соединенные Штаты сообщат сами, чтобы не было недоразумений", - отметил Сергей Никифоров.

Отметим, что США должен был представить личный посланник президента страны Джо Байдена и член правительства - министр транспорта Штатов.

Первый саммит Крымской платформы состоится 23 августа 2021 года.