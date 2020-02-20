США вернули Украине картину, похищенную нацистами во время Второй мировой войны

США вернули Украине картину "Влюбленная пара" Пьера Луи Гудро, похищенную нацистами во время Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Сообщается, что 19 февраля заместитель руководителя офиса ФБР в Нью-Йорке Билл Хейл лично передал картину министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайку.

"Церемония состоялась в здании постоянного представительства Украины в ООН. Украинские дипломаты вместе с сотрудниками Киевского национального музея Ханенко добивались возврата похищенной картины на протяжении семи лет. Для этого музея пришлось предоставить доказательства, что эта работа действительно находилась в музее. Сотрудникам повезло, ведь кроме записей в инвентарных книгах, музей имел фотографию, на которой видно, где именно экспонировалась картина", - говорится в сообщении.

Работа Гудро попала в музей в 1925-м, и была похищена из музея нацистами во время Второй мировой войны, накануне освобождения Киева. После окончания войны в августе 1948-го специальный советский комитет включил картину в перечень пропавших.

Добавим, что про картину не было никаких сведений на протяжении почти 70-ти лет, пока в январе 2013-го года она не была выставлена как лот аукциона в Нью-Йорке. В сообщении перед аукционом отмечалось, что картина до этого времени хранилась в частной коллекции в Лондоне, а позже в частной коллекции в Массачусетсе.

Напомним, Украина передала Франции похищенную из музея Нанси картину.

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